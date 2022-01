Italia, le probabili scelte di Mancini per lo stage! (Di lunedì 24 gennaio 2022) Mancano meno di due mesi al playoff mondiale, per Mancini è tempo di valutazioni ed esperimenti. Che potrebbero diventare certezze, contro la Macedonia del Nord, giovedì 24 marzo, e in caso di passaggio del turno, contro una tra Portogallo e Turchia, ?martedì 29 marzo. Non esserci, per la seconda edizione consecutiva, sarebbe una vergogna per il calcio Italiano, soprattutto dopo il titolo europeo vinto lo scorso luglio in casa dell’Inghilterra. Joao Pedro, tra i convocati di Mancini per lo stage azzurro del 26 GennaioTra i volti nuovi presenti a Coverciano dal 26 al 28 gennaio ci saranno due brasiliani-Italiani, Joao Pedro e Luiz Felipe, Mario Balotelli, che rivede l’azzurro dopo 4 anni .In mezzo spazio a Frattesi del Sassuolo e Zaccagni della Lazio, mentre potrebbe rivestire l’azzurro Manolo Gabbiadini della ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 24 gennaio 2022) Mancano meno di due mesi al playoff mondiale, perè tempo di valutazioni ed esperimenti. Che potrebbero diventare certezze, contro la Macedonia del Nord, giovedì 24 marzo, e in caso di passaggio del turno, contro una tra Portogallo e Turchia, ?martedì 29 marzo. Non esserci, per la seconda edizione consecutiva, sarebbe una vergogna per il calciono, soprattutto dopo il titolo europeo vinto lo scorso luglio in casa dell’Inghilterra. Joao Pedro, tra i convocati diper lo stage azzurro del 26 GennaioTra i volti nuovi presenti a Coverciano dal 26 al 28 gennaio ci saranno due brasiliani-ni, Joao Pedro e Luiz Felipe, Mario Balotelli, che rivede l’azzurro dopo 4 anni .In mezzo spazio a Frattesi del Sassuolo e Zaccagni della Lazio, mentre potrebbe rivestire l’azzurro Manolo Gabbiadini della ...

