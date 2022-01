Inps: a gennaio boom Dichiarazioni per Isee, 2,6 mln, +47% (Di lunedì 24 gennaio 2022) boom a gennaio 2022 per le Dichiarazioni sostitutive uniche, necessarie per chiedere l'Isee (indicatore della situazione economica equivalente). l'Inps ha fatto sapere che fino al 23 gennaio ne sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 24 gennaio 2022)2022 per lesostitutive uniche, necessarie per chiedere l'(indicatore della situazione economica equivalente). l'ha fatto sapere che fino al 23ne sono ...

Advertising

GiuseppeConteIT : Come certificato oggi dall’Inps, grazie a questa misura, fra gennaio e ottobre 2021 oltre 115mila ragazze e ragazzi… - StudioDonati : Con il messaggio 197/2021 @INPS_it rende operativo l’#esonero contributivo alternativo alla #cassa per chi ha benef… - PensionieLavoro : RT @INPS_it: Hai un #figlio minore di 21 anni e non hai ancora chiesto l’#assegnounico? Puoi farlo in pochi click e dare continuità da mar… - INPS_it : Hai un #figlio minore di 21 anni e non hai ancora chiesto l’#assegnounico? Puoi farlo in pochi click e dare contin… - CroccanteD : RT @marta_pellizzi: Ufficialmente ho riconosciuta la cecità, INPS però commette il suo solito casotto con un rigetto alle ore 21 del 30 gen… -