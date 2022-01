Greta Posca Scendono i contagi quotidiani e il tasso di positività | diminuiscono

(Di lunedì 24 gennaio 2022) le vittime giornaliere ma il destino di cinque regioni è segnato: da oggi passano in fascia arancione. Una ...

Scendono i contagi quotidiani e il tasso di positività, diminuiscono le vittime giornaliere ma il destino di cinque regioni è segnato: da oggi passano in fascia arancione. Una ...La corsa di Omicron continua ma perde propulsione. E si intravede il plateau dopo il quale anche la quarta ondata comincerà a sgonfiarsi. Un risultato possibile perch gli italiani ...Greta PoscaScendono i contagi quotidiani e il tasso di positività, diminuiscono le vittime giornaliere ma il destino di cinque regioni è segnato: da oggi passano in fascia arancione.Un risultato possibile perch gli italiani continuano ad affollare gli hub per farsi il booster. I VACCINI. Nell'ultima settimana si è registrato il record di somministrazioni: dal 10 al 16 gennaio le ...