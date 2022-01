Grave incidente ad Azzano San Paolo, muore una donna (Di lunedì 24 gennaio 2022) Azzano San Paolo. Grave incidente nel tardo pomeriggio di lunedì ad Azzano San Paolo, con una donna di 72 anni, S. M. le sue iniziali, che ha perso la vita. La dinamica è ancora da chiarire. Le primissime informazioni parlano di un mezzo che poco prima delle 17.30, al civico 23 di via Garibaldi, è finito contro un ostacolo. Sul posto sono intervenute automedica e ambulanza, ma per il 72enne non c’era più nulla da fare. Al lavoro anche i carabinieri e i Vigili del fuoco. Leggi su bergamonews (Di lunedì 24 gennaio 2022)Sannel tardo pomeriggio di lunedì adSan, con unadi 72 anni, S. M. le sue iniziali, che ha perso la vita. La dinamica è ancora da chiarire. Le primissime informazioni parlano di un mezzo che poco prima delle 17.30, al civico 23 di via Garibaldi, è finito contro un ostacolo. Sul posto sono intervenute automedica e ambulanza, ma per il 72enne non c’era più nulla da fare. Al lavoro anche i carabinieri e i Vigili del fuoco.

