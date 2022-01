Grande Fratello Vip, Delia Duran su Alex Belli: ''Sono confusa'' (Di lunedì 24 gennaio 2022) Delia Duran esprime nuovi dubbi sulla storia d’amore con Alex Belli, dopo lo scontro nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di lunedì 24 gennaio 2022)esprime nuovi dubbi sulla storia d’amore con, dopo lo scontro nell’ultima puntata delVip.

Advertising

StefanoGuerrera : più di vent’anni di Grande Fratello e l’unico che ce l’ha fatta sul serio è Luca Argentero - SBartezzaghi : Oggi un fratello, grande, sulla Stampa. - NicolaPorro : ?? A #Ravenna controlli 'geolocalizzati' per la quarantena #Covid. Stento quasi a crederci (VIDEO)?? - Luca_zone : RT @tvstellare: Federico Fashion Style durante un casting per il Grande Fratello nel 2008 ?????? #verissimo - Luca190499 : RT @believeinmusic_: delia del grande fratello ha la tosse da un po’ di giorni e oggi ha anche detto che non sente più i sapori, l’ho detto… -