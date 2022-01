Grande Fratello Vip | Delia corre ad abbracciarlo | la reazione di Barù gela

Leggi su altranotizia

(Di lunedì 24 gennaio 2022)Vip, questa edizione del reality show di canale 5 non smette di mostrare colpi di scena. Dopo l’ingresso diDuran tutti i connti hanno avuto modo di parlare con lei ma uno in particolare è stato davvero onesto nel riferirle il proprio pensiero e si tratta di. Qualcosa però, che non è sfuggito al pubblico, ha destato stupore nei fan del programma. Di cosa si tratta?Vip,-AltranotiziaUnVip pieno di emozioni in questa edizione che non smette di regalare colpi di scena. Dopo l’ingresso diDuran abbiamo visto che i connti del reality hanno avuto modo di parlare con lei ma anche dietro ...