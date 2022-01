Germania, un uomo ha aperto il fuoco nell’università di Heidelberg: diversi feriti (Di lunedì 24 gennaio 2022) Uno studente ha aperto il fuoco nell’aula magna dell’università medica di Heidelberg, in Germania. Secondo quanto riporta la Dpa, i feriti sarebbero diversi e l’autore dell’attentato sarebbe morto. La polizia locale ha fatto sapere su Twitter di essere sul posto per i soccorsi e le operazioni. In base a quanto riportato da Bild, l’attentatore si sarebbe suicidato con la stessa arma a canna lunga usata per sparare sulla folla. La polizia di Mannehim non ha specificato quante persone sono rimaste ferite e quanto gravemente, però, in base a quanto comunicato sui social, i feriti sarebbero «diversi». Secondo fonti della sicurezza, il giovane non avrebbe avuto motivazioni politiche o religiose per compier il gesto. January 24, 2022 Leggi ... Leggi su open.online (Di lunedì 24 gennaio 2022) Uno studente hailnell’aula magna dell’università medica di, in. Secondo quanto riporta la Dpa, isarebberoe l’autore dell’attentato sarebbe morto. La polizia locale ha fatto sapere su Twitter di essere sul posto per i soccorsi e le operazioni. In base a quanto riportato da Bild, l’attentatore si sarebbe suicidato con la stessa arma a canna lunga usata per sparare sulla folla. La polizia di Mannehim non ha specificato quante persone sono rimaste ferite e quanto gravemente, però, in base a quanto comunicato sui social, isarebbero «». Secondo fonti della sicurezza, il giovane non avrebbe avuto motivazioni politiche o religiose per compier il gesto. January 24, 2022 Leggi ...

