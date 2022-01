Colle, si tratta con tanti ostacoli (Di martedì 25 gennaio 2022) Incontri tra i leader e con Draghi. Salvini tentato dalla prova di forza. Letta: attenti, salta tutto Leggi su corriere (Di martedì 25 gennaio 2022) Incontri tra i leader e con Draghi. Salvini tentato dalla prova di forza. Letta: attenti, salta tutto

Advertising

Siciliano741 : RT @lucadecarolis: Un premier tratta per andare al Colle, consultando e chiamando i partiti. E nell'Italia del 2022 è considerato normale #… - iasius_1 : RT @lucadecarolis: Un premier tratta per andare al Colle, consultando e chiamando i partiti. E nell'Italia del 2022 è considerato normale #… - sissiisissi2 : RT @lucadecarolis: Un premier tratta per andare al Colle, consultando e chiamando i partiti. E nell'Italia del 2022 è considerato normale #… - scoser62 : RT @lucadecarolis: Un premier tratta per andare al Colle, consultando e chiamando i partiti. E nell'Italia del 2022 è considerato normale #… - lucadecarolis : Un premier tratta per andare al Colle, consultando e chiamando i partiti. E nell'Italia del 2022 è considerato norm… -