Calcio | Juve Chiellini ' Recuperare energie' | Bonucci ' A ridosso prime'

Advertising

Gazzetta_it : Chiesa operato, ora 7 mesi di riabilitazione prima del rientro - Gazzetta_it : Mercato, Vlahovic rompe con la Fiorentina e vuole la Juve - Gazzetta_it : Dalle volontà alla tempistica: Juve-Vlahovic, perché si può fare e perché è complesso - lIlgoatyyy : RT @harleysgirlz: L’FC Internazionale Milano si complimenta con Milan e Juve per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onest… - MagliaCalcio_ : Allegri non può fare miracoli: “Ho ereditato una Juve che ha un Ronaldo in meno” - Sport Fanpage… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Juve

Lasi è mossa per tempo e ora potrebbe raccogliere i frutti, ma - ben sapendo quanto Vlahovic sia allettato dall'idea di rimettersi in gioco in un club in Champions - deve uscire allo scoperto e ...Al 4' Calabria protesta per un contatto in area bianconera con Alex Sandro : il rossonero, scattato in avanti, anticipa il brasiliano che incrocia la sua corsa, provocandone la caduta (la gamba di ...L'ex arbitro comasco sostiene che non c'era nessuno dei due rigori reclamati a San Siro ma sui social scatta la polemica ...Zona CesarInter: in 10 giorni Supercoppa, il visto per i quarti di Coppa Italia e i 3 punti di sabato col Venezia, tutti all'ultimo respiro. Come Renato Cesarini, antico precursore (tra il 1924 ...