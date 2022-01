Calcio a 5 | Massimiliano Bellarte | “Non posso essere felice del risultato | vogliamo vincere contro il Kazakistan”

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 gennaio 2022) E’ arrivato un altro pareggio per la Nazionale italiana dia 5 impegnata nella fase finale degli Europei 2022 nei Paesi Bassi. A Groningen i nostri portacolori, dopo il 3-3la Finlandia (Gruppo B), hanno terminato 2-2 l’incon la Slovenia, confermatasi compagine particolarmente ostica e difficile da affrontare. La formazione di, priva di Motta (infortunio) e di Mammarella (Covid), ha dovuto fare di necessità virtù. Una prestazione non brillante quella della compagine nostrana, passata in vantaggio dopo 40? grazie a Nicolodi, ma costretta a veder cambiato lo spartito per effetto dell’autorete molto sfortunata di Merlim e della marcatura nella ripresa di Hozjan. Ci ha pensato proprio Merlim su unpiazzato a pareggiare i conti. “Non ...