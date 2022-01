Amici 21 | Todaro su Alessandra Celentano | “Ci vorrebbe un bel corteggiatore”

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Il 23 gennaio è andata in onda una nuova puntata pomeridiana di. L’appuntamento è stato caratterizzato da tanti colpi di scena e, soprattutto, dalla lite trae Raimondo. I due non sono d’accordo su come comportarsi con l’infortunio di Mattia Zenzola.farlo uscire dalla scuola perché ritiene che, in queste condizioni, non possa fare nulla, mentre Raimondoaspettare ancora e decidere solo quando avrà il verdetto finale del medico. La discussione, subito dopo, ha assunto dei toni diversi. Raimondol’ha buttata sullo scherzo, ma molti fan dinon hanno preso bene le sue parole.che vuole tenere a bada lacon un ...