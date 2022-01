WRC, Monte Carlo PS16: clamoroso, Ogier fora e Loeb torna davanti! (Di domenica 23 gennaio 2022) clamoroso risvolto in questo WRC di Monte Carlo che ha mandato in archivio anche PS16. La Penne Collongues 2 (19,37 chilometri) è stata infausta per Sebastien Ogier che ha subito la foratura della gomma e ha gettato al vento, così, tutto il vantaggio accumulato in questo weekend da Sebastien Loeb che ne ha approfittato, come il miglior rapace, divorando tutto il distacco e piazzandosi al primo posto della classifica generale. Il francese ha staccato il miglior tempo precedendo il compagno di squadra Gus Greensmith. Buona anche la prova di Takamoto Katsuta su Toyota che si prende il terzo gradino della contesa. WRC, Monte Carlo PS16: Loeb torna davanti a tutti! Una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 23 gennaio 2022)risvolto in questo WRC diche ha mandato in archivio anche. La Penne Collongues 2 (19,37 chilometri) è stata infausta per Sebastienche ha subito latura della gomma e ha gettato al vento, così, tutto il vantaggio accumulato in questo weekend da Sebastienche ne ha approfittato, come il miglior rapace, divorando tutto il distacco e piazzandosi al primo posto della classifica generale. Il francese ha staccato il miglior tempo precedendo il compagno di squadra Gus Greensmith. Buona anche la prova di Takamoto Katsuta su Toyota che si prende il terzo gradino della contesa. WRC,davanti a tutti! Una ...

