Traffico Roma del 23-01-2022 ore 07 | 30

(Di domenica 23 gennaio 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltoscorrevole in queste ore sulla rete viaria della capitale possibili rallentamenti Tuttavia da segnalare per un incidente sulla via Cristoforo Colombo altezza incrocio con via Padre Semeria a Centocelle dalle 8 a mezzanotte chiuso un tratto di via dei Castani per la manifestazione culturale Ars ludica modifiche di percorso anche per le linee bus di zona per lavori sulla via Flaminia all’altezza di Piazzale della Marina sospeso per l’intera giornata di oggi il servizio della linea tram 2 attivo un’alternativa il servizio bus navetta 2 tram 19 proveniente dal capolinea di Piazzale dei Gerani limiterà le corse a Valle Giulia da piazza Risorgimento a Valle Giulia da piazza Risorgimento a Valle Giulia sarà attivo il servizio bus navetta da 19 ancora alti livelli di smog nella capitale limitazioni ...