Speed skating, Coppa del Mondo Junior Innsbruck 2022: doppietta azzurra nella mass start con Laura Peveri e Federica Maffei (Di domenica 23 gennaio 2022) L'Italia, dopo i due podi conquistati ieri nella prima giornata di gare, chiude la terza tappa della Coppa del Mondo Junior 2021-2022 di Speed skating, disputata ad Innsbruck, in Austria, con una doppietta nella mass start neo-senior donne: vittoria di Laura Peveri (Fiamme Oro) davanti a Federica Maffei (Carabinieri). nella mass start neo-senior donne vittoria dell'azzurra Laura Peveri, che si impone nello sprint conclusivo in 6:48.890, chiudendo a quota 32 punti, andando a precedere, al culmine di un perfetto gioco ...

