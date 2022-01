Sex and the City: Kim Cattrall e quel "like" impietoso ad un commento sul revival (Di domenica 23 gennaio 2022) Kim Cattrall ha recentemente messo un like ad un commento su And Just like That, il celeberrimo revival di Sex and the City creato da Darren Star. Kim Cattrall ha indirettamente detto la sua a proposito di And Just like That, il reboot di Sex and the City, mettendo un like ad un tweet di una sua fan che ha definito il nuovo revival utilizzando l'aggettivo "trash". Il tweet in questione, pubblicato da Julia Haws, recita: "Sono così orgogliosa di Kim Cattrall per aver deciso di non prendere parte al reboot trash di Sex and the City e di aver girato How I Met Your Father. È meravigliosa, così come @HilaryDuff. Se avete 48 minuti di tempo, guardate i primi due episodi... io ... Leggi su movieplayer (Di domenica 23 gennaio 2022) Kimha recentemente messo unad unsu And JustThat, il celeberrimodi Sex and thecreato da Darren Star. Kimha indirettamente detto la sua a proposito di And JustThat, il reboot di Sex and the, mettendo unad un tweet di una sua fan che ha definito il nuovoutilizzando l'aggettivo "trash". Il tweet in questione, pubblicato da Julia Haws, recita: "Sono così orgogliosa di Kimper aver deciso di non prendere parte al reboot trash di Sex and thee di aver girato How I Met Your Father. È meravigliosa, così come @HilaryDuff. Se avete 48 minuti di tempo, guardate i primi due episodi... io ...

