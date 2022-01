Sanremo 2022, la polemica di Coez: “Ci siamo rotti” (Di domenica 23 gennaio 2022) Il rapper contro il Festival: Coez si infuria sui social scatenando grande polemica a pochi giorni da Sanremo 2022. Scopriamo cosa è successo. Il Festival di Sanremo è anche sinonimo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Cerasuolo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 23 gennaio 2022) Il rapper contro il Festival:si infuria sui social scatenando grandea pochi giorni da. Scopriamo cosa è successo. Il Festival diè anche sinonimo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Cerasuolo su BlogLive.it.

Advertising

tvsorrisi : Sì, è tempo di pensare al Festival! ?? La copertina di Sanremo 2022 con i cantanti (e Amadeus!) è in edicola dal 25… - ItaliaRai : @RaiRadio7 e Rai Italia presentano in esclusiva le interviste ai Big di @SanremoRai 2022 @MariaCristinaZo intervist… - Agenzia_Ansa : Iva Zanicchi, io nonna rock a Sanremo tifo per i giovani. I miei festival da Tenco a Endrigo #ANSA - sanremohistory : A Sanremo 2022 Le Vibrazioni canteranno 'Tantissimo', che Sarcina definisce 'un brano introspettivo, che parla di e… - KrisBigstone : RT @smiletiziano1: Siamo nel 2022 e ancora non ci decidiamo a chiamare Gianmarco Saurino ospite a Sanremo. -