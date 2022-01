Quirinale, Luxuria ‘boccia’ ‘Riccardi: “Non aiutò ddl Zan” (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Andrea Riccardi candidato al Quirinale? Le sue posizioni non hanno favorito il percorso del ddl Zan”. Lo dice all’Adnkronos Vladimir Luxuria, che spiega: “Ricordo che il Presidente della Repubblica deve rappresentare tutti e tutte gli italiani e le italiane, compresa la comunità Lgbt. Ricordo anche che il Capo dello Stato quando celebra, il 17 maggio la Giornata contro l’omo-transfobia riceve i rappresentati delle associazioni interessate e prende posizioni a favore dell’integrazione, dell’uguaglianza e del contrasto di ogni violenza”. Per l’ex parlamentare di Rifondazione, nel centrosinistra “gli ultimi nomi che stanno circolando, da Casini (che però ha votato a favore delle Unioni civili anche se si è detto contrario ai matrimoni ugualitari) a Riccardi devo dire che non mi piacciono. Anzi, sembra che nel novero dei nomi che si ... Leggi su italiasera (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Andrea Riccardi candidato al? Le sue posizioni non hanno favorito il percorso del ddl Zan”. Lo dice all’Adnkronos Vladimir, che spiega: “Ricordo che il Presidente della Repubblica deve rappresentare tutti e tutte gli italiani e le italiane, compresa la comunità Lgbt. Ricordo anche che il Capo dello Stato quando celebra, il 17 maggio la Giornata contro l’omo-transfobia riceve i rappresentati delle associazioni interessate e prende posizioni a favore dell’integrazione, dell’uguaglianza e del contrasto di ogni violenza”. Per l’ex parlamentare di Rifondazione, nel centrosinistra “gli ultimi nomi che stanno circolando, da Casini (che però ha votato a favore delle Unioni civili anche se si è detto contrario ai matrimoni ugualitari) a Riccardi devo dire che non mi piacciono. Anzi, sembra che nel novero dei nomi che si ...

