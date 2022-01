“No, non è vero!”. UeD, nuovo brutto colpo per Gemma Galgani: la verità viene a galla davanti a tutti (Di domenica 23 gennaio 2022) Uomini e Donne, anticipazioni succulente. Come sapete il seguitissimo programma di Maria De Filippi dove uomini e donne di tutte le età si incontrano viene registrato. E, di tanto in tanto, dagli studi Mediaset escono indiscrezioni e retroscena clamorosi. In questa occasione pare proprio che siano successe cose particolari su Gemma Galgani, la dama da anni ormai al centro della trasmissione. C’è anche Ida Platano, come dimenticarla, tra le protagoniste di queste ‘voci’. Entrambe le dame del Trono Over stanno facendo delle conoscenze. Ma Gemma, spesso protagonista di siparietti più o meno ‘simpatici’ con Tina Cipollari l’acerrima rivale, ha fatto una scoperta piuttosto amara. Venerdì scorso, 21 gennaio, Gemma Galgani ha conosciuto Massimiliano, un nuovo ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 23 gennaio 2022) Uomini e Donne, anticipazioni succulente. Come sapete il seguitissimo programma di Maria De Filippi dove uomini e donne di tutte le età si incontranoregistrato. E, di tanto in tanto, dagli studi Mediaset escono indiscrezioni e retroscena clamorosi. In questa occasione pare proprio che siano successe cose particolari su, la dama da anni ormai al centro della trasmissione. C’è anche Ida Platano, come dimenticarla, tra le protagoniste di queste ‘voci’. Entrambe le dame del Trono Over stanno facendo delle conoscenze. Ma, spesso protagonista di siparietti più o meno ‘simpatici’ con Tina Cipollari l’acerrima rivale, ha fatto una scoperta piuttosto amara. Venerdì scorso, 21 gennaio,ha conosciuto Massimiliano, un...

