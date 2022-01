Milan-Juventus 0-0: voti, highlights e tabellino. Sorride solo Inzaghi (Di domenica 23 gennaio 2022) perché le dirette concorrenti perdono punti sull’Inter Milan-Juventus 0-0: tanta fatica, poche idee e un punto a testa che non può accontentare nessuno se non Simone Inzaghi che si gode la fuga. C’era tanta attesa, ma al tirar delle somme è andata delusa. Come spesso è successo L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 23 gennaio 2022) perché le dirette concorrenti perdono punti sull’Inter0-0: tanta fatica, poche idee e un punto a testa che non può accontentare nessuno se non Simoneche si gode la fuga. C’era tanta attesa, ma al tirar delle somme è andata delusa. Come spesso è successo L'articolo proviene da Inews24.it.

AntoVitiello : ?? Il sostegno della #CurvaSud del #Milan prima della partita contro la #Juventus a #SanSiro - JuventusTV : Vi aspettiamo per vivere insieme il pre-partita di #MilanJuve ???? Con noi ci sarà Fabrizio Ravanelli! LIVE alle… - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister Allegri! LIVE su @JuventusTv ? - 442Football4 : Final Score: Milan 0-0 Juventus #MilanJuve - PotereaiSith : Migliore in campo della Juventus: Bentancur Migliore in campo del Milan: Leao -