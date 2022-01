(Di domenica 23 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiRoma – Quarantadueconferite con decreto del Presidente della Repubblica Sergiodi cui trentotto ae quattro ae deportati nei campi di concentramento fino al 1945. Un riconoscimento ottenuto grazie all’impegno del livello nazionale dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci e della Federazione salernitana dell’Associazione. Ad annunciarlo è il professore Antonio Landi, Presidente della Federazione provinciale e da poco eletto Presidente Nazionale della Associazione Nazionale Combattenti e Reduci. “Tanti nomi, tante storie. Tanti superstiti all’orrore nazista. Strappati alla libertà e alle famiglie all’improvviso, tenuti in ostaggio neinazisti, per giorni, intere ...

Advertising

anteprima24 : ** #Mattarella conferisce 42 medaglie d'onore a cittadini #Salernitani e #Napoletani internati nei #Lager **… - AnnaRagosta : RT @Twittytwitty17: @PoliticaPerJedi Sarebbe bella che Draghi sale al colle e poi conferisce mandato esplorativo... a Mattarella ??????, con… - acamilli : RT @Twittytwitty17: @PoliticaPerJedi Sarebbe bella che Draghi sale al colle e poi conferisce mandato esplorativo... a Mattarella ??????, con… - katun79 : RT @Twittytwitty17: @PoliticaPerJedi Sarebbe bella che Draghi sale al colle e poi conferisce mandato esplorativo... a Mattarella ??????, con… - AntonioSassone7 : RT @Twittytwitty17: @PoliticaPerJedi Sarebbe bella che Draghi sale al colle e poi conferisce mandato esplorativo... a Mattarella ??????, con… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella conferisce

anteprima24.it

Il Prefetto Flavio Ferdani ha notiziato nei giorni scorsi il sindaco Sandro Parcaroli del decreto presidenziale firmato dal Presidente della Repubblica Sergiochea Macerata il titolo di città. L'avvio dell'iter per la formalizzazione del titolo di città proposto dal presidente del Consiglio comunale Francesco Luciani, era stato ......Luciani e Sandro Parcaroli Il prefetto Flavio Ferdani ha informato il sindaco Sandro Parcaroli del decreto presidenziale firmato dal presidente della Repubblica Sergiochea ...Mandato, funzioni, storia dei presidenti della Repubblica Italiana. Un riassunto sulle cose da sapere per seguire l'elezione del successore di Sergio Mattarella.Un viaggio nei discorsi e nelle iniziative del Presidente della Repubblica uscente che ha sempre avuto chiaro come sia fondamentale il ruolo della società civile e del volontariato: «È l'Italia che ri ...