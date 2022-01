L' Oms | dopo l' ondata di Omicron la pandemia potrebbe finire

(Di domenica 23 gennaio 2022) AGI - La variantedel nuovo coronavirus, checontagiare il 60% degli europei entro marzo, ha avviato una nuova fase dellanella regione eavvicinarla alla sua fine. Lo ha dichiarato a France Presse il direttore dell'Organizzazione Mondiale per la Sanità in Europa, Hans Kluge. "È plausibile che la regione si stia avvicinando alla fine della", ha affermato Kluge, invitando comunque alla cautela a causa della versatilità del virus.

AGI - La variante Omicron del nuovo coronavirus, che potrebbe contagiare il 60% degli europei entro marzo, ha avviato una nuova fase della pandemia nella regione e potrebbe avvicinarla alla sua fine. Il direttore regionale dell'Organizzazione della sanità per l'Europa, Kluge, invita comunque alla cautela a causa della versatilità del virus. È "plausibile" che con Omicron l'Europa "si stia avviando alla fine della pandemia". Lo ha detto il direttore dell'Oms Europa Hans Kluge.