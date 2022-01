Indennizzo effetti avversi | è solo propaganda

(Di domenica 23 gennaio 2022) MDM 23/01/2022 Fonte https://www.tgcom24.mediaset.it/politica/covid - arriva - fondo - per - indennizzi - vaccini - non - obbligatori 44683344 - 202202k.shtml

Advertising

tuttacolpade : @Gnp74 @Nicolet84520681 'il decreto legge n.1 del 7 gennaio 2022, ha dato vita ad un obbligo vaccinale parziale, le… - gael99 : RT @LVDA_Acid: La fuffa dei risarcimenti ai danneggiati dal vaccino - enzo2308 : RT @LVDA_Acid: La fuffa dei risarcimenti ai danneggiati dal vaccino - PfiZeraioMagico : RT @LVDA_Acid: La fuffa dei risarcimenti ai danneggiati dal vaccino - ZombieBuster5 : RT @LVDA_Acid: La fuffa dei risarcimenti ai danneggiati dal vaccino -

Ultime Notizie dalla rete : Indennizzo effetti

Dunque, se lo stato, come dicono loro, ha stanziato 150 milioni di euro di, a ciascun danneggiato arriverebbero 2777 euro. Miocardite, pericardite, trombosi, infarto, ictus invalidanti per ...La norma sul risarcimento per eventualiavversi subiti da soggetti a seguito della ... ha diritto ad unda parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente ...Il governo stanzia nuovi fondi per risarcire le persone che hanno subito gravi danni fisici in seguito alla vaccinazione ...I rincari sulle bollette (aumenti che andranno dal 30% al 40%) rischiano di mettere in ginocchio famiglie e imprese. Il governo ha emesso un decreto sostegni.