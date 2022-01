Il Pd domani vota scheda bianca I capricci di Draghi | se Casini va al Colle potrebbe lasciare il governo

(Di domenica 23 gennaio 2022) “Molto probabile, per dare un segno di disponibilità e apertura all’interlocuzione”. Questa la linea di Enrico Letta all’assemblea dei grandi elettori Pd. La giornata è ingarbugliata. I 5Stelle hanno puntato sul nome di Andrea Riccardi ma si è ancora molto lontani dal nome condiviso che tutti auspicano.essere quello di? “Con i 5 stelle e Leu – dice Letta ai suoi – insieme possiamo essere incisivi. C’e’ un rapporto positivo, costruttivo, che proseguirà in questi giorni. Insieme oggi abbiamo deciso e comunicato un impegno a parlare con tutte le forze politiche. Un percorso per arrivare martedì o mercoledì a un nome condiviso da tutti”. Lo ha detto Enrico Letta ai grandi elettori Pd. “Nei prossimi tre-quattro giorni – ha continuato il segretario dem – abbiamo ...

...oggi parteciperà ad una prima riunione con il Pd nazionale "in vista della prima 'chiama' di...come al solito dirmi 'comportati bene' (manco andassi in gita con l'oratorio) oppure 'bene " ...... infatti, si schierano oggi al centro,a destra e dopodomani a sinistra sulla base a ... Chi tradizionalmentea destra è difficile che voti a sinistra e viceversa". Quindi, in pratica, sono ...Il centrosinistra dovrebbe votare scheda bianca domani alle prime votazioni per il Quirinale. Lo spiegano fonti parlamentari, dopo il vertice tra Letta, Conte e Speranza di stamattina alla Camera. Una ...Giornata frenetica per partiti e grandi elettori. Stallo dopo il ritiro di Berlusconi. Il vertice di Pd-M5s-Leu propone un tavolo con tutti e indica l'ex ministroRiccardi (PROFILO) [https://www.ansa.i ...