Il mondo politico in lutto: addio a Enzo Fasano, storico esponente della destra in Campania (Di domenica 23 gennaio 2022) La destra piange la scomparsa di Enzo Fasano, che ha dedicato tutta la sua vita all’impegno politico. Un uomo che faceva dell’onestà, della lealtà e del rispetto la sua forza. Chiunque l’ha conosciuto non può dimenticare il suo sorriso, il sorriso che ti accoglieva in ogni occasione, al bar o negli appuntamenti di partito. Era il suo modo di dimostrare amicizia, perché Enzo era un amico, di quelli su cui si poteva contare sempre. «Vinciamo, dobbiamo vincere». diceva alla vigilia delle sfide elettorali. «Ce la possiamo fare», incoraggiava. Ci metteva tutto l’entusiasmo possibile. Un male incurabile l’ha portato via. Alcuni mesi fa era stato operato di tumore. Ne aveva dato notizia il figlio Giovanni, utilizzando la pagina facebook del papà. Si è spento nella sua abitazione di Salerno, ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 23 gennaio 2022) Lapiange la scomparsa di, che ha dedicato tutta la sua vita all’impegno. Un uomo che faceva dell’onestà,lealtà e del rispetto la sua forza. Chiunque l’ha conosciuto non può dimenticare il suo sorriso, il sorriso che ti accoglieva in ogni occasione, al bar o negli appuntamenti di partito. Era il suo modo di dimostrare amicizia, perchéera un amico, di quelli su cui si poteva contare sempre. «Vinciamo, dobbiamo vincere». diceva alla vigilia delle sfide elettorali. «Ce la possiamo fare», incoraggiava. Ci metteva tutto l’entusiasmo possibile. Un male incurabile l’ha portato via. Alcuni mesi fa era stato operato di tumore. Ne aveva dato notizia il figlio Giovanni, utilizzando la pagina facebook del papà. Si è spento nella sua abitazione di Salerno, ...

