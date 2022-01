Il Boss delle Cerimonie era un attore? Tutta la verità (Di domenica 23 gennaio 2022) Il Boss delle Cerimonie, Don Antonio Polese, è stato uno dei personaggi degli ultimi anni. Molte le curiosità sul suo conto, una arriva dal cinema. Nella sua vita, è stato anche attore? Nel corso del tempo, la televisione italiana ha mostrato tanti personaggi. Non personaggi creato per la televisione ma persone comuni che poi hanno raggiunto una certa popolarità. La notorietà che si sono ritagliati è stata talmente tale da renderli immortali. Fonte screen Real TimeTra queste personalità c’è sicuramente l’indimenticato Don Antonio Polese. Lui, si è imposto come il Boss delle Cerimonie. Un programma che ha dato lustro non solo a lui ma anche a Tutta la sua famiglia. Non a caso, dopo la morte del Boss ... Leggi su chenews (Di domenica 23 gennaio 2022) Il, Don Antonio Polese, è stato uno dei personaggi degli ultimi anni. Molte le curiosità sul suo conto, una arriva dal cinema. Nella sua vita, è stato anche? Nel corso del tempo, la televisione italiana ha mostrato tanti personaggi. Non personaggi creato per la televisione ma persone comuni che poi hanno raggiunto una certa popolarità. La notorietà che si sono ritagliati è stata talmente tale da renderli immortali. Fonte screen Real TimeTra queste personalità c’è sicuramente l’indimenticato Don Antonio Polese. Lui, si è imposto come il. Un programma che ha dato lustro non solo a lui ma anche ala sua famiglia. Non a caso, dopo la morte del...

Advertising

Truemanc123 : RT @Cantona_Collars: The Boss Stadio delle Alpi, 21st April 1999 - antonella9927 : A me il boss delle torte fa ridere mi sembra un personaggio di the Sims #jeru - itssoph_0 : ma com'è che ogni volta che apro la diretta mi ritrovo buddy valastro che prepara i cornetti? mi sembra di star gua… - ReligionRobbo : RT @Cantona_Collars: The Boss Stadio delle Alpi, 21st April 1999 - WPDigital2 : RT @Cantona_Collars: The Boss Stadio delle Alpi, 21st April 1999 -