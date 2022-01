“I Fatti Vostri”: torta tiramisù di Ernst Knam (Di domenica 23 gennaio 2022) I Fatti Vostri, celebre programma del mattino di Raidue condotto da Salvo Sottile ed Anna Falchi, nella puntata del venerdì ospita uno spazio dedicato alla pasticceria. A proporre le sue preziose ricette è il cioccolatiere Ernst Knam, affiancato dalla moglie. Ecco la torta tiramisù. Ingredienti Savoiardi: 5 tuorli, 80 g zucchero, 4 albumi, 45 g farina 00, 35 g fecola Crema: 250 g mascarpone, 60 g zucchero, 2 tuorli, 125 g panna montata, 1 albume caffè espresso Procedimento Montiamo gli albumi a neve, utilizzando le fruste elettriche. A parte, con le fruste, montiamo i tuorli con lo zucchero. Uniamo i tuorli montati agli albumi a neve, mescolando delicatamente con la spatola. Incorporiamo la farina e la fecola setacciati insieme, quindi trasferiamo l’impasto all’interno di una ... Leggi su fattidigossip (Di domenica 23 gennaio 2022) I, celebre programma del mattino di Raidue condotto da Salvo Sottile ed Anna Falchi, nella puntata del venerdì ospita uno spazio dedicato alla pasticceria. A proporre le sue preziose ricette è il cioccolatiere, affiancato dalla moglie. Ecco la. Ingredienti Savoiardi: 5 tuorli, 80 g zucchero, 4 albumi, 45 g farina 00, 35 g fecola Crema: 250 g mascarpone, 60 g zucchero, 2 tuorli, 125 g panna montata, 1 albume caffè espresso Procedimento Montiamo gli albumi a neve, utilizzando le fruste elettriche. A parte, con le fruste, montiamo i tuorli con lo zucchero. Uniamo i tuorli montati agli albumi a neve, mescolando delicatamente con la spatola. Incorporiamo la farina e la fecola setacciati insieme, quindi trasferiamo l’impasto all’interno di una ...

