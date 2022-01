Gf Vip 6, in arrivo un TikToker tra i Vipponi? L’indiscrezione (Di domenica 23 gennaio 2022) Il Gf Vip 6 finirà il 14 marzo e nelle prossime puntate Manuel Bortuzzo e forse Gianmaria Antinolfi lasceranno il gioco. I sostituti sarebbero già stati trovati e presto faranno il loro ingresso in corsa nella sesta edizione del reality di Canale 5. Deianira Marzano ha già detto chi sarà il prossimo concorrente pronto a varcare la porta rossa della Casa del reality show di Cinecittà. Un’altra indiscrezione è arrivata dal sito VeryInutilPeople: il prossimo concorrente sarebbe un TikToker. L’identità non è stata rivelata, ma presto dovrebbe entrare a far parte del cast del Gf Vip 6. Secondo quanto riportato dal sito il nuovo gieffino entrerà a breve perché è già sottoposto a quarantena preventiva. ESCLUSIVO A breve nella casa del GF entrerà un TikToker. Non posso ancora dire il nome ma comunque entrerà presto perché è già in quarantena. L'articolo ... Leggi su isaechia (Di domenica 23 gennaio 2022) Il Gf Vip 6 finirà il 14 marzo e nelle prossime puntate Manuel Bortuzzo e forse Gianmaria Antinolfi lasceranno il gioco. I sostituti sarebbero già stati trovati e presto faranno il loro ingresso in corsa nella sesta edizione del reality di Canale 5. Deianira Marzano ha già detto chi sarà il prossimo concorrente pronto a varcare la porta rossa della Casa del reality show di Cinecittà. Un’altra indiscrezione è arrivata dal sito VeryInutilPeople: il prossimo concorrente sarebbe un. L’identità non è stata rivelata, ma presto dovrebbe entrare a far parte del cast del Gf Vip 6. Secondo quanto riportato dal sito il nuovo gieffino entrerà a breve perché è già sottoposto a quarantena preventiva. ESCLUSIVO A breve nella casa del GF entrerà un. Non posso ancora dire il nome ma comunque entrerà presto perché è già in quarantena. L'articolo ...

Advertising

Novella_2000 : In arrivo un Tiktoker al #GFVip: ha già iniziato la quarantena (INDISCREZIONE) - IsaeChia : #GfVip 6, in arrivo un TikToker tra i Vipponi? L’indiscrezione “È già in quarantena”, ha riportato VeryInutilPeop… - ColettiMrosaria : @voglioilnulla Ubriachi di cosa poi, Santero? Con tutto il dovuto rispetto ma di cosa stiamo parlando? Clippone in… - infoitcultura : Un nuovo arrivo “hot” dentro la casa del Grande Fratello Vip: chi sarà? - tuttopuntotv : Un nuovo arrivo “hot” dentro la casa del Grande Fratello Vip: chi sarà? #GFVip6 #GFVip #alfonsosignorini… -