Covid oggi Piemonte, 8.763 contagi: bollettino 23 gennaio (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 8.763 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 23 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 11 morti. I nuovi casi (di cui 7.394 dopo test antigenico) sono pari al 14,5% di 60.007 tamponi eseguiti, di cui 50.980 antigenici. Degli 8.673 contagiati, gli asintomatici sono 7.731 (89,1%). I ricoverati in terapia intensiva sono155 (+13 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.120 (+35 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 173.346. I tamponi diagnostici finora processati sono 13.629.328 (+60.007 rispetto a ieri). Sono 11, 1 di oggi, i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione ... Leggi su italiasera (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 8.763 ida coronavirus in, 232022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 11 morti. I nuovi casi (di cui 7.394 dopo test antigenico) sono pari al 14,5% di 60.007 tamponi eseguiti, di cui 50.980 antigenici. Degli 8.673ati, gli asintomatici sono 7.731 (89,1%). I ricoverati in terapia intensiva sono155 (+13 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.120 (+35 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 173.346. I tamponi diagnostici finora processati sono 13.629.328 (+60.007 rispetto a ieri). Sono 11, 1 di, i decessi di persone positive al test del-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione ...

Advertising

TgLa7 : ??#Covid: oggi 171.263 casi e 333 morti ?? - ladyonorato : Oggi su @LaVeritaWeb importante pezzo sulla crisi del sistema sanitario, dovuta non ai “novacse” o pazienti Covid m… - AurelianoStingi : Durante la pandemia di vaiolo del 1885 iniziò a girare un documento contro la vaccinazione obbligatoria imposta dal… - BECKSSKCEB : Oggi pome ho chiesto l’accendino a un signore e mi fa si te lo do però distanti che c’è il covid … Coglione ti ho c… - DiPint3 : RT @GuidoCrosetto: La Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione per @FontanaPres dall’accusa di auto riciclaggio. Quando venne ipotizzat… -