Boom di accessi al pronto soccorso Il primario Curto | ' Siamo stremati'

(Di domenica 23 gennaio 2022) CIVITANOVA - Ingressi record aldi Civitanova, il reparto ha rischiato di andare in tilt. Esauriti non solo i posti letto ma anche tutte le barelle disponibili. A fine giornata sono 47 ...

Advertising

gazzettamodena : Modena. Pronto soccorso, boom di accessi: «Venite solo per le emergenze» -

Ultime Notizie dalla rete : Boom accessi

Corriere Adriatico

CIVITANOVA - Ingressi record al Pronto Soccorso di Civitanova, il reparto ha rischiato di andare in tilt. Esauriti non solo i posti letto ma anche tutte le barelle disponibili. A fine giornata sono 47 ...Il contagio è diverso dallo scorso anno e stiamo assistendo a parecchial pronto soccorso di bambini sintomatici con febbre e problemi alle vie aeree . Ma stiamo anche assistendo ad un ...Nel weekend resta spettrale persino la Marina a Cagliari: “Crolli del 70% dei coperti”. Isolamento e meno occasioni di svago, a pagare il prezzo è anche la salute mentale ...CIVITANOVA - Ingressi record al Pronto Soccorso di Civitanova, il reparto ha rischiato di andare in tilt. Esauriti non solo i posti letto ma anche tutte le barelle disponibili. A fine giornata ...