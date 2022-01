WRC, Monte Carlo PS10: un doppio leader dopo la tappa monegasca! (Di sabato 22 gennaio 2022) Un cazzotto a testa. Giovedì era stato il campione del mondo a primeggiare sugli altri, mentre venerdì Sebastien Loeb si era preso (meritatamente) la vetta della classifica generale a suon di cronometro. Oggi, invece, Sebastien Ogier sembra essere estremamente più sul pezzo rispetto al rivale e connazionale. È ancora Toyota contro Ford in WRC con il Rally di Monte Carlo arrivato alla PS10. Come nella nona corsa, è ancora tripletta per la casa nipponica. Questa volta, però, cambia l’ordine degli addendi: il campione in carica ha staccato tutti mettendosi alle sue spalle Elfyn Evans e Kalle Rovanpera. Relegato “solo” al quarto posto il francese leader che certifica la sofferenza attuale delle Ford Puma. WRC, Monte Carlo PS10: ecco la classifica generale ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 22 gennaio 2022) Un cazzotto a testa. Giovedì era stato il campione del mondo a primeggiare sugli altri, mentre venerdì Sebastien Loeb si era preso (meritatamente) la vetta della classifica generale a suon di cronometro. Oggi, invece, Sebastien Ogier sembra essere estremamente più sul pezzo rispetto al rivale e connazionale. È ancora Toyota contro Ford in WRC con il Rally diarrivato alla. Come nella nona corsa, è ancora tripletta per la casa nipponica. Questa volta, però, cambia l’ordine degli addendi: il campione in carica ha staccato tutti mettendosi alle sue spalle Elfyn Evans e Kalle Rovanpera. Relegato “solo” al quarto posto il franceseche certifica la sofferenza attuale delle Ford Puma. WRC,: ecco la classifica generale ...

