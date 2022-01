Volley, Serie A1 femminile 2021/2022: Firenze corsara a Trento, le toscane vincono in 4 set (Di sabato 22 gennaio 2022) Vittoria esterna per Il Bisonte Firenze, che nel 16° turno della Serie A1 2021/2022 femminile di Volley ha battuto la Delta Despar Trentino con il risultato finale di 1-3 (16-25, 27-29, 25-11, 22-25). Un successo che consente alle toscane di salire per il momento al settimo posto in classifica superando Cuneo, mentre le trentine sono sempre più invischiate nella lotta salvezza, alla luce anche della vittoria di Roma sul campo di Casalmaggiore. FORMULA E REGOLAMENTO Serie A1 femminile 2021/2022 TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA RIVIVI IL LIVE DEL MATCH Troppi errori per le padrone di casa, estremamente fallose nel primo set e costrette quindi a inseguire. Ancor più deleterio l’andamento del secondo ... Leggi su sportface (Di sabato 22 gennaio 2022) Vittoria esterna per Il Bisonte, che nel 16° turno dellaA1diha battuto la Delta Despar Trentino con il risultato finale di 1-3 (16-25, 27-29, 25-11, 22-25). Un successo che consente alledi salire per il momento al settimo posto in classifica superando Cuneo, mentre le trentine sono sempre più invischiate nella lotta salvezza, alla luce anche della vittoria di Roma sul campo di Casalmaggiore. FORMULA E REGOLAMENTOA1TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA RIVIVI IL LIVE DEL MATCH Troppi errori per le padrone di casa, estremamente fallose nel primo set e costrette quindi a inseguire. Ancor più deleterio l’andamento del secondo ...

