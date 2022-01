“Sei solo una buffona”. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, ora è guerra al GF Vip (Di sabato 22 gennaio 2022) Ancora strascichi legati al ‘GF Vip’ si sono verificati nelle scorse ore, dopo la puntata in diretta con Alfonso Signorini. Ad essere stati coinvolti in un litigio i concorrenti Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano, che sembravano inizialmente vicini a formare una coppia nel reality show. Ma adesso le cose pare stiano cambiano in peggio. E un altro episodio avvenuto in Casa ha provocato un altro momento di rottura tra i due, che potrebbero davvero allontanarsi quasi definitivamente. Prima dell’appuntamento serale, c’era stato un confronto tra Sophie Codegoni e Jessica Selassiè. Un lungo colloquio nel quale si sono dette ciò che non andava e alla fine si sono anche chiarite. “Proprio perché dai valore all’amicizia che non mi aspettavo ti comportassi così. La parte offesa sono anche ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 22 gennaio 2022) Ancora strascichi legati al ‘GF Vip’ si sono verificati nelle scorse ore, dopo la puntata in diretta con Alfonso Signorini. Ad essere stati coinvolti in un litigio i concorrentied, che sembravano inizialmente vicini a formare una coppia nel reality show. Ma adesso le cose pare stiano cambiano in peggio. E un altro episodio avvenuto in Casa ha provocato un altro momento di rottura tra i due, che potrebbero davvero allontanarsi quasi definitivamente. Prima dell’appuntamento serale, c’era stato un confronto trae Jessica Selassiè. Un lungo colloquio nel quale si sono dette ciò che non andava e alla fine si sono anche chiarite. “Proprio perché dai valore all’amicizia che non mi aspettavo ti comportassi così. La parte offesa sono anche ...

