Sci alpino | Coppa del Mondo maschile | classifica generale aggiornata dopo slalom Kitzbuhel 2022

Advertising

GDF : Sport invernali Coppa del Mondo sci alpino: Sofia Goggia è prima nella discesa libera di Cortina d'Ampezzo! Per l’a… - Gazzetta_it : Sofia: “Una delle vittorie più belle della carriera: mi scoppia il cuore” #Goggia - Eurosport_IT : Sofia Goggia rischia ma vince: straordinaria! ???????? #EurosportSCI | #FISAlpine | #Cortina | #Goggia - sportface2016 : La classifica di Coppa del Mondo aggiornata dopo lo slalom di #Kitzbuhel - NiwakaFerreris : RT @Eurosport_IT: SUCCEDE DI TUTTO A KITZBÜHEL! ?????? Il 35enne Dave Ryding è il primo britannico a vincere una gara di coppa del mondo di s… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

Prima vittoria in carriera (e primo storico successo per la Gran Bretagna in coppa del mondo di) per il 35enne Dave Ryding in 1.41.26 nello slalom di Kitzbuehel davanti al norvegese Lucas Braathen in 1.41.64 e terzo, rimontando ben 21 posizioni, l'altro norvegese Henrik Kristoffersen ...Dave Ryding vince lo slalom speciale di Kitzbuehel, tappa valevole per la Coppa del Mondo maschile di2021/2022. Il britannico fa segnare il miglior tempo in 1'41"26, precedendo i due norvegesi Lucas Braathen (+0"38) e Henrik Kristoffersen (+0"65). Il migliore degli azzurri è Tommaso Sala, ...Kitzbuehel, 22 gen. -Dave Ryding vince a sorpresa lo slalom di Kitzbuehel, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Il britannico completa le due manche con ...Il britannico è il primo nella storia del suo paese a vincere una gara di Coppa del Mondo di sci alpino. Alle sue spalle brillano i norvegesi con Braathen (2°) e Kristoffersen (3°).