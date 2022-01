Sci alpino, Breezy Johnson salta la discesa di Cortina. Sofia Goggia perde la sua principale rivale (Di sabato 22 gennaio 2022) La Coppa del Mondo di discesa si avvicina sempre di più tra le mani di Sofia Goggia. La bergamasca, che era già l’assoluta favorita per la conquista della sfera di cristallo, ha la grande occasione di allungare in maniera decisiva quest’oggi a Cortina sull’Olimpia delle Tofane. Goggia ha vinto tre discese in questa stagione, mancando l’appuntamento con il successo solo a Zauchensee a causa della brutta caduta sulle nevi austriache. Quest’oggi doveva esserci il duello a distanza con l’americana Breezy Johnson, ma la sfida diretta è saltata, perchè la velocista statunitense non prenderà parte alla gara a causa di un infortunio al ginocchio dopo l’uscita nella seconda prova cronometrata. Johnson aveva già saltato lo ... Leggi su oasport (Di sabato 22 gennaio 2022) La Coppa del Mondo disi avvicina sempre di più tra le mani di. La bergamasca, che era già l’assoluta favorita per la conquista della sfera di cristallo, ha la grande occasione di allungare in maniera decisiva quest’oggi asull’Olimpia delle Tofane.ha vinto tre discese in questa stagione, mancando l’appuntamento con il successo solo a Zauchensee a causa della brutta caduta sulle nevi austriache. Quest’oggi doveva esserci il duello a distanza con l’americana, ma la sfida diretta èta, perchè la velocista statunitense non prenderà parte alla gara a causa di un infortunio al ginocchio dopo l’uscita nella seconda prova cronometrata.aveva giàto lo ...

