Quirinale, Berlusconi ai suoi ministri: «Non ho ancora deciso». Alle 18 il vertice di centrodestra (Di sabato 22 gennaio 2022) Una ritirata onorevole è sempre meglio di una disonorevole sconfitta. Per questo Silvio Berlusconi pensa di fare un passo indietro dalla corsa per il Quirinale. E nel vertice di centrodestra, slittato Alle 18, lo annuncerà a Matteo Salvini e Giorgia Meloni. La riunione si terrà via Zoom: Berlusconi parteciperà dai suoi uffici di Arcore. Alle 16.30, sempre da remoto, l’ex premier si è riunito con i ministri e sottosegretari e i dirigenti di Forza Italia, a cui ha detto di non avere ancora preso una decisione. I suoi fedelissimi, però, hanno cominciato a gettare la spugna: i voti necessari per eleggerlo presidente della Repubblica non ci sono. Ovvero l’esatto contrario di quello che ha fatto trapelare ... Leggi su open.online (Di sabato 22 gennaio 2022) Una ritirata onorevole è sempre meglio di una disonorevole sconfitta. Per questo Silviopensa di fare un passo indietro dalla corsa per il. E neldi, slittato18, lo annuncerà a Matteo Salvini e Giorgia Meloni. La riunione si terrà via Zoom:parteciperà daiuffici di Arcore.16.30, sempre da remoto, l’ex premier si è riunito con ie sottosegretari e i dirigenti di Forza Italia, a cui ha detto di non averepreso una decisione. Ifedelissimi, però, hanno cominciato a gettare la spugna: i voti necessari per eleggerlo presidente della Repubblica non ci sono. Ovvero l’esatto contrario di quello che ha fatto trapelare ...

