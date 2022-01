Primo lockdown per Kiribati (Di sabato 22 gennaio 2022) Primo lockdown per la repubblica di Kiribati, arcipelago dell'Oceania, formato da 33 isole nell'oceano Pacifico con circa 120mila abitanti. Lo stato insulare aveva scampato la pandemia, ma con il ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 22 gennaio 2022)per la repubblica di, arcipelago dell'Oceania, formato da 33 isole nell'oceano Pacifico con circa 120mila abitanti. Lo stato insulare aveva scampato la pandemia, ma con il ...

Advertising

danilolatona : @jacopoat Non ha approfittato della sua carica istituzionale per poter farsi tagliare i capelli nel primo lockdown ???? - dublinoIII : RT @AnnalisaNocera1: Al caro Bar che oggi chiede il #greenpass per prendere un caffè dico:durante il primo #lockdown siamo stati tantissimi… - Efisio31251859 : RT @LaVeritaWeb: Nel decreto Sostegni i fondi da destinare alle imprese colpite da lockdown e limitazioni. Ma la cifra va spartita per un n… - AnimaTantra : RT @AnnalisaNocera1: Al caro Bar che oggi chiede il #greenpass per prendere un caffè dico:durante il primo #lockdown siamo stati tantissimi… - mani72012 : RT @AnnalisaNocera1: Al caro Bar che oggi chiede il #greenpass per prendere un caffè dico:durante il primo #lockdown siamo stati tantissimi… -