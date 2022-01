Novant'anni di Settimana enigmistica (Di sabato 22 gennaio 2022) Novant’anni fa, il 23 gennaio 1932, veniva pubblicato il primo numero della Settimana enigmistica. “La rivista che vanta innumerevoli tentativi di imitazione” è la famosa didascalia in prima pagina. Ideata dall’ingegnere sardo Giorgio Sisini, conte di Sant'Andrea (nominato in seguito Grand'Ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana), per molto tempo contò solo “tentativi di imitazione”, divenuti “innumerevoli” solo dopo il 2005. La rivista è arrivata ormai al numero 4.687, ha inventato la dicitura “Parole crociate”, che è un suo marchio registrato, ed è entrata ben presto nell'immaginario collettivo. Già nel 1941 quando apparve al cinema infilata nella cintola dei pantaloni di uno dei marinai intrappolati nel sommergibile del film “Uomini sul fondo”. Nel 1955 si ritrovò ben esposta sul carrello del ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 22 gennaio 2022)fa, il 23 gennaio 1932, veniva pubblicato il primo numero della. “La rivista che vanta innumerevoli tentativi di imitazione” è la famosa didascalia in prima pagina. Ideata dall’ingegnere sardo Giorgio Sisini, conte di Sant'Andrea (nominato in seguito Grand'Ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana), per molto tempo contò solo “tentativi di imitazione”, divenuti “innumerevoli” solo dopo il 2005. La rivista è arrivata ormai al numero 4.687, ha inventato la dicitura “Parole crociate”, che è un suo marchio registrato, ed è entrata ben presto nell'immaginario collettivo. Già nel 1941 quando apparve al cinema infilata nella cintola dei pantaloni di uno dei marinai intrappolati nel sommergibile del film “Uomini sul fondo”. Nel 1955 si ritrovò ben esposta sul carrello del ...

