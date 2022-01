Nocera Inferiore | rissa tra ragazzi | il sindaco Torquato scrive al Prefetto

Leggi su anteprima24

(Di sabato 22 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiChiede una risposta immediata di legge e sicurezza ildi, Manlioche ha inoltrato una richiesta alla prefettura per la convocazione di un coordinamento per l’ordine la sicurezza pubblica alla luce dei tre recenti episodi verificatisi nella città dinegli ultimi tempi. Ilgià nella giornata di lunedì ha annunciato di avviare una serie di incontri con il comando di polizia locale ed i vertici delle forze dell’ordine. L’ultimo episodio in ordine di tempo di violenza si è verificato nel corso della notte appena trascorsa e riguarda unatra giovani di fronte ad un bar centrale che ilManlionon ha esitato a ...