Muore a 19 anni travolto dall' albero che stava tagliando

AGI - Un ragazzo di 19 anni di Colle Brianza, nel Lecchese, è morto travolto da un albero che stava tagliando nel bosco di famiglia. Il giovane, giardiniere di professione, stava segando alcuni alberi per fare legna e ripulire l'area, insieme ad altri parenti, quando un tronco ha ceduto di schianto, travolgendolo. E' intervenuto il 118 anche con un'eliambulanza, e dopo i tentativi di rianimazione sul posto il 19enne è stato trasferito all'ospedale Manzoni di Lecco, dove è stato dichiarato il suo decesso a causa di un grave trauma cranico e numerose lesioni.

