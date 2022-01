Lindelof traumatizzato dopo rapina in casa | Rangnick gli concede una pausa

(Di sabato 22 gennaio 2022) Furto indel difensore del Manchester United mentre moglie e figlio erano in. Famiglia sotto shock edal calcio per il weekend

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lindelof traumatizzato

ItaSportPress

... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Gazzanet", "item": "https://www.itasportpress.it/gazzanet/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "dopo rapina in ...Furto in casa del difensore del Manchester United mentre moglie e figlio erano in casa. Famiglia sotto shock e pausa dal calcio per il weekend ...