Iss: nelle terapie intensive 31,3 No vax ogni 100mila e 0,8 con booster (Di sabato 22 gennaio 2022) Il tasso di ricoveri in terapia intensiva per gli over 12 è di 31,3 casi ogni 100mila abitanti tra i non vaccinati: si tratta di un numero 39 volte più alto rispetto ai vaccinati con dose booster, che ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 22 gennaio 2022) Il tasso di ricoveri in terapia intensiva per gli over 12 è di 31,3 casiabitanti tra i non vaccinati: si tratta di un numero 39 volte più alto rispetto ai vaccinati con dose, che ...

Advertising

scuroscuroscuro : RT @MediasetTgcom24: Iss: nelle terapie intensive 31,3 No vax ogni 100mila e 0,8 con booster #covid - neifatti : Iss: nelle terapie intensive 31,3 No vax ogni 100mila - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Iss: nelle terapie intensive 31,3 No vax ogni 100mila e 0,8 con booster #covid - MediasetTgcom24 : Iss: nelle terapie intensive 31,3 No vax ogni 100mila e 0,8 con booster #covid - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Iss: nelle terapie intensive 31,3 No vax ogni 100mila e 0,8 con booster #covid -