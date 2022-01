"Io in tv con Ibra per lo spot tormentone"

Advertising

DanielsH796 : Comunque parlando seriamente, quella del cross ogni minuto è una tattica che dovremmo usare anche noi con Ibra e Giroud in mezzo - FpRedAndBlack : RT @Zincoritorna: Figa sono troppo avvelenato, gol di Messias annullato senza alcun motivo e questi pareggiano con un gol che lo avessimo f… - jerryscottismo : @IlGabbiano46 Ma guarda non voglio neanche discutere sugli episodi che escluso lo scandaloso rigore dato a ibra all… - HelloQaiis : @ChristianTolve Vedi che domani sarà esattamente così, con un richiamo VAR, almeno due minuti di blabla e verrà esp… - SeniorViga : RT @rbrt_italia: Quando gioca l’#Inter, tutto è ammesso ormai. Non uno che stigmatizzi. Anche se interviene il VAR, gli arbitri se ne fott… -

Ultime Notizie dalla rete : con Ibra

LA NAZIONE

... "Ho tre figli e anche gli altri due hanno girato pubblicità e videola stessa agenzia che ha ... Gianmarco è il più riservato e anche a scuola non aveva detto a nessuno di. E' stato bravissimo ...Milan - Juve vale un pezzo della prossima Champions, un bel po' di storia del calcio e soprattutto un festival del goldue solisti che non vedono l'ora di ...E’ pratese il piccolo attore della pubblicità con il calciatore del Milan, che impazza in questi giorni. Ha 10 anni e frequenta il San Niccolò ...I rossoneri sono imbattuti in tre delle recenti quattro sfide contro Dybala e compagni in campionato, non perdono due partite consecutive in casa dal settembre ...