Il reale rischio di finire in terapia intensiva per un non vaccinato

AGI - Il tasso di positività per le persone ricoverate in terapia intensiva è 31,3 ogni 100 mila per i non vaccinati, mentre scende a 0,8 ogni 100 mila per le persone che hanno ricevuto anche la dose booster. Calcoli alla mano, la possibilità di finire in rianimazione per chi non si vaccina è 39,1 volte maggiore rispetto a chi ha la terza dose. Lo rende noto l'Istituto Superiore di Sanità nel report sull'andamento dell'epidemia di Covid in Italia. Il tasso dei decessi per le persone non vaccinate è pari a 52,9 ogni centomila. Quello dei vaccinati con ciclo completo e dose booster è 1.6. L'indice di rischio rispetto ai due valori di riferimento - nel calcolo dei decessi - è 33,1. Tra i 90 e 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale, si osserva una diminuzione dell'efficacia nel prevenire le diagnosi in ...

