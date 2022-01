Giustizia | Di Matteo Csm | ' stiamo vivendo profonda crisi credibilità | potere ne approfitta'

(Di sabato 22 gennaio 2022) Palermo, 22 gen. (Adnkronos) - "unadidella quale parte delvuole oggire per avviare un vero e proprio regolamento di conti contro quella parte di magistratura che si è dimostrata in passato capace veramente di esercitare il proprio ruolo a 360 gradi, di estendere al controllo della legalità anche all'esercizio delda parte di altri". Lo ha detto il consigliere del Csm Antonino Diall'inaugurazione dell'anno giudiziario di Palermo.

Palermo, 22 gen. "Stiamo vivendo una profonda crisi di credibilità della quale parte del potere vuole oggi approfittare per avviare un vero e proprio regolament ...Non usa mezzi termini Nino Di Matteo per descrivere la situazione attuale della magistratura italiana dopo gli scandali attorno al Csm: "C'è un malessere assai risalente nel tempo, uno spaccato di una ...