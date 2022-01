Giovanna Civitillo | ecco cosa farà a Sanremo!

(Di sabato 22 gennaio 2022) Vediamo insieme chequest’anno la bellissima moglie di Amadeus per il secondo anno consecutivo all’Ariston. Come sappiamo è una donna bravissima e molto apprezzata per il suo lavoro, oltre ad essere una moglie ed una mamma amorevole. Stiamo parlando di, che si è scoperto faccia parte anche quest’anno del cast di L'articolo proviene da Leggilo.org.

L'anno scorso erano stati scelti per condurre il PrimaFestival, Valeria Graci e Giovanni Vernia. Quest'anno risate assicurate grazie alla presenza del vincitore della prima ...Amadeus esi preparano a essere la nuova coppia della televisione italiana. D'altronde è proprio la tv che li ha fatti incontrare, quando hanno lavorato insieme a L'Eredità e lì si sono ...Giovanna Civitillo alla conduzione con Amadeus Che non sarà solo, visto che al suo fianco troveremo la moglie, Giovanna Civitillo. "Saremo insieme. Ama conduce, io sono un po’ la sua spalla”, ha ...Sono giorni di fuoco per Amadeus, arrivato domenica a Sanremo per preparare gli ultimi dettagli del suo terzo Festival, che partirà martedì 1 febbraio. Ti amo tantissimo, papi' ha scritto a Josè, ment ...