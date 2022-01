GF Vip 6 | duro scontro avvenuto nella notte | “Giuro che non mi vedi più”

Advertising

zazoomblog : Gf Vip nella notte duro scontro tra Alessandro e Sophie: “Sei una buffona perchè parli con Delia dopo che…” -… - fanpage : Duro scontro nella casa del Gf Vip tra Soleil e Manila. La causa? Delia Duran #gfvipparty - zazoomblog : GF Vip 6 Tommaso Zorzi duro su Soleil Sorge: “Con lei mi avrebbero espulso” - #Tommaso #Zorzi #Soleil #Sorge:… - infoitcultura : Gf Vip: un duro colpo per Sonia Bruganelli - Lorenzo83497205 : GF Vip 6, Filippo Nardi duro su Lulù Selassiè: “Molto vistosa e costruita” - LaNostraTv -

Ultime Notizie dalla rete : Vip duro

Il Sussidiario.net

Dopo la puntata Live del Gfandata in onda su Canale 5 , nella casa di Cinecittà c'è stata un'altra lite tra Alessandro e Sophie : questa volta il motivo del contendere è stato perchè la ragazza dopo le nomination si è messa ...... due dei concorrenti della sesta edizione del ' Grande Fratello', resta ormai solamente un ... - - > Ilfaccia a faccia tra Alex Belli e Aldo Montano Come riportato da ' Fanpage ' Aldo Montano ,...Negli giorni sembrava tutto rose e fiori tra due concorrenti del GF Vip 6 ma, dopo l'ultima puntata, nella notte è successo qualcosa di terribile.Volevo dirti che Simba ogni giorno porta me e tuo nonno a fare delle lunghe passeggiate fino in piazza. Arriva per Soleil Sorge, nella Casa del Grande Fratello Vip, una carezza dal suo papà Paolo. Alf ...