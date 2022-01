Everton | continua lo psicodramma I Toffees perdono ancora | l’ex Digne colpito da una bottiglietta VIDEO

(Di sabato 22 gennaio 2022) Non accenna a finire la crisi dell’, neanche dopo l’esonero di Rafa Benitez. Ihanno perso, stavolta in casa, contro l’Aston Villa di Gerrard e Coutinho. Ai Villains è bastato il gol di Buendia alla fine del primo tempo, su assist delLucas, che poche settimane fa aveva accusato Benitez del suo addio all’: «a volte basta una persona che arriva da fuori per distruggere una bella storia d’amore», aveva dichiarato. Proprioè stato, suo malgrado, protagonista della partita. Durante i festeggiamenti per il gol del vantaggio, il terzino sinistro francese è stato infattida unache arrivava dagli spalti. Con lui il suo compagno Cash. Una follia che molti hanno interpretato ...

Lucas Digne è stato colpito da una bottiglietta lanciata in campo nel corso di Everton-Aston Villa di Premier League ...