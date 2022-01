Covid, l'Irlanda riapre tutto: ecco sta succedendo (Di sabato 22 gennaio 2022) L' Irlanda segue l'esempio dell'Inghilterra e revoca gran parte delle restrizioni imposte per contenere la diffusione della variante Omicron. Un passo verso la normalità nonostante i contagi ci siano ... Leggi su quotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) L'segue l'esempio dell'Inghilterra e revoca gran parte delle restrizioni imposte per contenere la diffusione della variante Omicron. Un passo verso la normalità nonostante i contagi ci siano ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, l'Irlanda elimina quasi tutte le restrizioni #irlanda - Adnkronos : #Covid, anche in Irlanda via le restrizioni e stop al #greenpass. - SkyTG24 : Covid Irlanda, eliminate quasi tutte le restrizioni: via Green pass e distanziamento - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Covid, l'Irlanda elimina quasi tutte le restrizioni #irlanda - Mic_a_e_la : RT @Adnkronos: #Covid, anche in Irlanda via le restrizioni e stop al #greenpass. -