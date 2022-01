Calciomercato Juve | un club di Premier su Bentancur!

(Di sabato 22 gennaio 2022) Rodrigo Bentancur è entrato nei radar dell’Aston Villa. Come riportato da Tom Collomosse e Fabrizio Romano, il centrocampista uruguaiano è uno degli obiettivi di spicco per la squadra di Gerrard. Lantus non ha ricevuto nessun’offerta ufficiale, mentre Allegri ha detto: “A gennaio nessuno si muoverà.” Resta da vedere se ilinglese andrà avanti con la trattativa o si fermerà al semplice interesse. Steven Gerrard, allenatore Aston Villa Nei piani dell’Aston Villa c’è anche Boubacar Kamara, centrocampista del Marsiglia classe ’99. É in scadenza di contratto e ha confermato nei giorni scorsi la sua volontà di lasciare il. Il francese è anche un obiettivo della Roma di Mourinho. Simone Borghi

