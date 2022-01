Calcio: Balotelli ritrova l'azzurro, sarà convocato per lo stage di fine gennaio (2) (Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) - Debuttante nel 2010, a due giorni dal suo 20° compleanno, l'avventura di Balotelli in azzurro è stata caratterizzata da alti e bassi. I primi li ha registrati a Euro 2012, quando trascinò i ragazzi di Prandelli fino alla finale, mentre il periodo buio lo ha attraversato sia al Mondiale 2014 che durante le ultime convocazioni, dove non è riuscito a confermare le aspettative di Mancini. In totale SuperMario in Nazionale vanta 14 reti in 36 presenze: tra i giocatori in attività solo Immobile ha segnato di più. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) - Debuttante nel 2010, a due giorni dal suo 20° compleanno, l'avventura diinè stata caratterizzata da alti e bassi. I primi li ha registrati a Euro 2012, quando trascinò i ragazzi di Prandelli fino alla finale, mentre il periodo buio lo ha attraversato sia al Mondiale 2014 che durante le ultime convocazioni, dove non è riuscito a confermare le aspettative di Mancini. In totale SuperMario in Nazionale vanta 14 reti in 36 presenze: tra i giocatori in attività solo Immobile ha segnato di più.

